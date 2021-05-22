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Зачем верхушка партии Путина приезжала в Донецк и как «ЛДНР» забирают квартиры переселенцев ►

22 мая 2021, 21:15

Зачем верхушка партии Путина приезжала в Донецк и как «ЛДНР» забирают квартиры переселенцев ►

Новый выпуск программы «Донбасс сегодня» посвящен таким темам:  

  • В чем выгода для партии «Единая Россия» на неподконтрольных территориях Украины?
  • Чьи квартиры забирает группировка «ДНР» в Донецке и могут ли люди отстоять право на имущество?
  • Партия ОПЗЖ теряет рейтинг на Донбассе. Кто станет новой партией региона?

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