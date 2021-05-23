В Украине COVID-19 заболели еще 2533 человека

В субботу, 22 мая, в Украине зафиксировали 2 533 новых случая заболевания COVID-19. При этом 8 937 человек выздоровели, 89 умерли. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.



«В частности, заболели 153 ребенка и 31 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 1 701 человек; выписано из больниц — 3 104 человека; летальных случаев — 89; выздоровело — 8 937 человек», — говорится в сообщении.



Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях.



С начала пандемии в стране коронавирусную болезнь выявили у 2 182 521 человек, из которых 1 950 562 человека выздоровели, 49 368 — умерли от осложнений.