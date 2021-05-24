Распространяли фейки о событиях на Донбассе: В Черкассах заблокировали ботоферму

В Черкассах сотрудники СБУ заблокировали работу ботофермы, которая распространяла дезинформацию о событиях в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.



По данным правоохранителей, ботоферму содержал местный житель в подсобном помещении собственного частного предприятия. Он обеспечивал использование анонимных IP-адресов.



«Предприниматель использовал сим-карты украинских операторов мобильной связи. Расчет за услуги получал криптовалютой и через российские виртуальные платежные системы, запрещенные на основании решения СНБО Украины», — говорится в сообщении.



Отмечается, что через ботоферму интернет-агитаторы распространяли дезинформацию о событиях в ОРДЛО, пророссийскую пропаганду, направленную на свержение конституционного строя и территориальной целостности Украины.



Во время проведения обыска правоохранители изъяли компьютерную технику, телекоммуникационное оборудование и более 400 SIM-карт мобильных операторов.



В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 109 УК Украины, проводятся следственные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности других лиц, причастных к функционированию ботофермы.