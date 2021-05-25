Коронавирус в украине: За сутки заболели более двух тысяч человек

За понедельник, 24 мая, в Украине выявили 2 608 новых случаев коронавируса. При этом 17 504 человека выздоровели, а умерли — 249 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.



За все время пандемии в стране диагностировали у 2 186 463 человека. Из них 49 685 пациентов скончались, 1 975 064 человека выздоровели.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях.



В статистике нет данных с неподконтрольных Украине территорий Донбасса и Крыма.