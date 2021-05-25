В МОН рассказали о работе образовательных центров для абитуриентов из ОРДЛО

Образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина» для абитуриентов из временно оккупированной территории Донбасса и Крыма будут работать с 7 июня по 24 сентября. Об этом сообщили в Минобразования.



«Если абитуриенту не удалось поступить в вузы или учреждения профессионального предвысшего образования на бюджетную форму обучения, есть возможность перевода с контрактной формы обучения на бюджетную. Также можно поступить через образовательные центры на бюджетную форму обучения в учреждения профессионального (профессионально-технического) образования», — говорится в сообщении.

У абитуриентов есть возможность поступать только через один образовательный центр (до 5 заявлений) в пределах квоты-2.



В министерстве напоминают, что в 2021 году, как и в прошлые годы, в приказах о зачислении (в целях безопасности поступающих) фамилии поступающих будут шифроваться.