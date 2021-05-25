Трое уроженцев Чечни добиваются отмены санкций СНБО

Трое граждан РФ, уроженцы Чечни, намерены обжаловать в суде введенные в отношении них санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает Окружной админсуд Киева.
Иски в суд подали Ясагов Адлан, Идрисв Муслим и Шаипов Магамод. Они просят суд остановить действие Решение СНБО «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер», от 14 мая 2021 в части применения санкций против них.
Соответствующие заявления поступили в суд для представления самых исков, как это предусмотрено законодательством.
Сейчас суд решает вопрос о наличии правовых оснований принятия мер обеспечения иска.
21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО от 14 мая о применении персональных санкций против 674 физических и 138 юридических лиц.
Ранее СНБО внесло в санкционный список «воров в законе» и иностранцев, которые являются «криминальными авторитетами».