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Трое уроженцев Чечни добиваются отмены санкций СНБО

25 мая 2021, 23:02

Трое уроженцев Чечни добиваются отмены санкций СНБО

Трое граждан РФ, уроженцы Чечни, намерены обжаловать в суде введенные в отношении них санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает Окружной админсуд Киева.

Иски в суд подали Ясагов Адлан, Идрисв Муслим и Шаипов Магамод. Они просят суд остановить действие Решение СНБО «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер», от 14 мая 2021 в части применения санкций против них.

Соответствующие заявления поступили в суд для представления самых исков, как это предусмотрено законодательством.

Сейчас суд решает вопрос о наличии правовых оснований принятия мер обеспечения иска.

21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО от 14 мая о применении персональных санкций против 674 физических и 138 юридических лиц.

Ранее СНБО внесло в санкционный список «воров в законе» и иностранцев, которые являются «криминальными авторитетами».

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