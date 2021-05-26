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Кабмин упростил процесс перемещения транспортных средств через КПВВ

26 мая 2021, 14:51

Кабмин упростил процесс перемещения транспортных средств через КПВВ

Кабмин регламентировал перемещение транспортных средств через КПВВ на оккупированную территорию и с нее. Соответствующее решение правительство приняло во время заседания 26 мая, передает «Интерфакс-Украина».

Так, перемещение через КПВВ транспорта (мопеды, мотоциклы, легковые авто) разрешается при наличии регистрационного документа на транспортное средство. Что касается водителей, которые не являются собственниками указанного транспорта, то они могут пересечь КПВВ при наличии доверенности на право вождения, удостоверенной нотариусом.

Если регистрационный документ был утерян, то собственник транспорта или его пользователь, может один раз выехать на таком транспорте из оккупированной территории. Для этого понадобится копия регистрационной карты транспортного средства, которая подтверждает регистрацию. Такая копия выдается сервисным центром МВД на основании подтверждающего личность документа.

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