В Краматорске закрыли школу, несмотря на протесты родителей

На сессии Краматорского горсовета сегодня, 26 мая, депутаты приняли решение о ликвидации Краматорской общеобразовательной школы I-III ступеней №28. Родители учащихся пришли на сессию и просили власть не закрывать школу, передает «Восточный проект».



Школа №28 расположена в поселке Новоселовка, который относится к Краматорской громаде. Сейчас в ней обучаются 68 детей, еще 50 учащихся ездят в школу в соседней Белокузьминовке.



В горсовете посчитали, что школа не соответствует лицензионным условиям и не способна обеспечивать качественное образование детей.



«Санитарный регламент школьного заведения должен обеспечивать оптимальные условия для организации учебного процесса, отдыха, питания. В СОШ № 28 отсутствует пищеблок, нет условий для детей с особыми образовательными потребностями», – сказала, выступая на сессии, глава профильной депутатской комиссии Светлана Фомина.



Школу №28 в Новоселовке рекомендовали закрыть еще после проверки 2017 года, но все это время родители боролись за сохранение школы в поселке.



На нынешнюю сессию горсовета снова пришли родители учащихся ОШ №28 с плакатами, на которых были написаны призывы сохранить школу и учесть их мнение.



«Обращаюсь от имени жителей поселка. Прошу обратить внимание на то, что в последние три года школа ремонтировалась за счет родителей, спонсоров и имеет все условия для обучения детей. Классы имеют новое оборудование: интерактивные доски, новую мебель, отвечающую стандартам "Новой украинской школы". Отсутствие столовой – результат отсутствия финансирования со стороны местной власти. Поэтому на родительских сборах была решена эта проблема путем создания буфета. Обращаю внимание, что дорога, которую предлагают для подвоза детей в новую школу имеет аварийное состояние и не является безопасной. Жители поселка готовы находить компромисс, чтобы наша школа сохранилась», – обратилась к присутствующим жительница поселка.



Однако большинством голосов депутаты поддержали проект решения. Учеников из ОШ №28 переведут в школу №18. Для подвоза школьников будет предоставлен автобус.