Правительство Германии отвергает идею предоставления Украине вооружения

Спикер правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что ФРГ не будет предоставлять Украине вооружений. Так он прокомментировал призыв лидера немецкой партии Союз 90/Зеленые Роберта Габека обеспечить Украину оборонительным вооружением, передает Deutsche Welle.



«Мы исповедуем ограничительную и ответственную политику экспорта вооружений и в отношении Украины, не даем разрешений для [экспорта] боевого оружия», — сказал Зайберт.



По его словам, он может говорить только о правительстве этой каденции, и здесь изменения позиции не будет. Он также отметил поддержку Украины со стороны немецкого правительства и необходимость решения конфликта на Донбассе политическим путем.



Также он отметил, что ему неизвестно об актуальных запросах от Киева о предоставлении оружия.



В начале этой недели Роберт Габек во время визита в Киев заявил, что Украине трудно отказать в праве на получение оборонительного вооружения. При этом Габек отметил, что это не противоречит пацифистской позиции его партии.



Габек, который совершил визит на линию соприкосновения на Донбассе, отметил, что Германия могла бы поставлять Украине приборы ночного видения, средства для разведки, обезвреживание взрывоопасных предметов, средства медицинской эвакуации. По его словам, он сознательно говорил об «оборонительном» вооружении для Украины, хотя ему и понятно, что такое оружие может быть использовано в других целях.



Немецкие нормативные акты по контролю за экспортом вооружений не предусматривают разделения между наступательными и оборонительными вооружениями. Есть разделение на боевое оружие, другие виды вооружений, например, бронированная техника или военно-транспортные самолеты, и на товары двойного назначения, которые можно одинаково использовать как в гражданских, так и в военных целях. Перечисленные сопредседателем Зеленых приборы и материалы, которые можно было бы, по его мнению, предоставить Украине, к «оружию», согласно немецким нормам не принадлежат, объясняет агентство dpa.