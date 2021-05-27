Стремительно заполняются кладбища: В Краматорске обсуждают возможное строительство крематория

В Краматорске депутаты горсовета подняли вопрос возможного строительства крематория. Инициативу объясняют стремительным заполнением городских кладбищ и перспективой нехватки под них земли, передает «Общежитие».



Вопрос о строительстве крематория озвучил на сессии городского совета 26 мая депутат от «Европейской солидарности» Валерий Власенко.



По его словам, на недавнем «депутатском дне» с участием руководства городской ритуальной службы выяснилось, что из 40 га нового кладбища в районе военного аэродрома на сегодняшний день заполнено уже 40% земли. То есть совсем скоро городу, уже и без того окруженного со всех сторон кладбищами, придется искать новые участки под захоронения. Власенко считает, что единственный выход из этой ситуации – строительство в Краматорске крематория, тогда не потребуются новые обширные участки под кладбища.



Городской голова Александр Гончаренко сообщил, что в Краматорске ежемесячно умирают до 230 человек, и максимум через 5 лет городу придется обустраивать новое кладбище. Как оказалось, он уже поручил своему заместителю Андрею Бессонному изучить опыт создания крематориев в городах-«миллионниках» Киеве, Одессе, Днепре и Харькове.



В Краматорске идею строительства крематория выдвигали еще четыре года назад. В мае 2017 года собрала необходимое количество подписей горожан петиция о необходимости строительства крематория. Ее автор приводил аналогичные аргументы, что и озвучил сейчас депутат Валерий Власенко. Однако городская власть тогда не поддержала инициативу. В ответе на петицию отмечалось, что в соответствии с государственными санитарными нормами крематории могут быть размещены в городах с населением более миллиона человек. Таким образом, строительство крематория на территории Краматорска было признано нецелесообразным.



По мнению депутата Власенко, норму в отношении численности населения можно обойти, придав крематорию статус регионального, то есть он может использоваться и для нужд соседних городов. Для решения этого вопроса, отметил Власенко, необходимо обращаться за содействием в Донецкую облгосадминистрацию.