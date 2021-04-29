Кириленко рассказал, когда начнется строительство областной многопрофильной больницы в Краматорске

Начало строительства областной многопрофильной больницы в Краматорске планируется на май. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на брифинге в четверг.



Он отметил, что договор по строительству многопрофильной больницы уже зарегистрирован в Государственном казначействе, сейчас идет получение всех необходимых документов, в том числе и разрешения на начало строительства.



«В настоящий момент начало строительства будет осуществляться за средства областного бюджета. В дальнейшем, конечно, такой мегапроект невозможно реализовать только за счет областного бюджета», – сказал Кириленко.



По его словам, планируется торжественная закладка первого камня и капсулы на месте строительства, в качестве гостей будут приглашены высокопоставленные государственные чиновники.



«Все жители Краматорска и области будут иметь возможность следить за ходом строительства, потому что объем работ огромный. В ближайшее время, на май-месяц мы планируем начать указанную процедуру», – добавил глава Донецкой ОГА.

Ранее Павел Кириленко заявил, что строительство современной многопрофильной больницы в Краматорске поможет решить проблему восстановления трехуровневой системы медицинской помощи в регионе.