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Кириленко рассказал, когда начнется строительство областной многопрофильной больницы в Краматорске

29 апреля 2021, 16:36

Кириленко рассказал, когда начнется строительство областной многопрофильной больницы в Краматорске

Начало строительства областной многопрофильной больницы в Краматорске планируется на май. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на брифинге в четверг.

Он отметил, что договор по строительству многопрофильной больницы уже зарегистрирован в Государственном казначействе, сейчас идет получение всех необходимых документов, в том числе и разрешения на начало строительства.

«В настоящий момент начало строительства будет осуществляться за средства областного бюджета. В дальнейшем, конечно, такой мегапроект невозможно реализовать только за счет областного бюджета», – сказал Кириленко.

По его словам, планируется торжественная закладка первого камня и капсулы на месте строительства, в качестве гостей будут приглашены высокопоставленные государственные чиновники.

«Все жители Краматорска и области будут иметь возможность следить за ходом строительства, потому что объем работ огромный. В ближайшее время, на май-месяц мы планируем начать указанную процедуру», – добавил глава Донецкой ОГА.

Ранее Павел Кириленко заявил, что строительство современной многопрофильной больницы в Краматорске поможет решить проблему восстановления трехуровневой системы медицинской помощи в регионе.

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