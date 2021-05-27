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Минздрав зафиксировал менее 1% осложнений с начала вакцинации от ковида

27 мая 2021, 18:00

Минздрав зафиксировал менее 1% осложнений с начала вакцинации от ковида

С 24 февраля по 24 мая в Украине зарегистрировали 1436 случаев побочных эффектов после иммунизации от коронавируса, что составило менее 1%. Об этом сообщили в Государственном экспертном центре МЗ Украины.

Уточняется, что число осложнений после вакцинации Covishield состоянию на 24 мая составила 1 095 (0,22%), CoronaVac — 42 (0,049%), Comirnaty — 14 (0,034%), AstraZeneca — 285 (0,083%).

Так, у вакцинированных фиксировались повышение температуры, утомляемость, общая слабость, гриппоподобное состояние (после вакцинации AstraZeneca — 61,11%). Кроме того, зафиксированы нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата — 10,58% (после вакцинации AstraZeneca — 11,58%), неврологические расстройства, такие как головная боль, сонливость или бессонница, головокружение, тремор верхних конечностей — 11,46% (после вакцинации AstraZeneca — 11,46%); желудочно-кишечные расстройства −3,26% (после вакцинации AstraZeneca — 4,97%).

По состоянию на 27 мая, в Украине сделали 1 099 713 прививок. Первую из двух доз получили 992 189 человек, а завершила вакцинацию, то есть получили две дозы, 107 524 человека.

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