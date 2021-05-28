Девушка из Горловки пробралась через минные поля, чтобы уйти с неподконтрольной территории

Несовершеннолетняя жительница Горловки прошла через минные поля, чтобы попасть на подконтрольную украинской власти территорию. Сейчас нею занимается ювенальная полиция и социальные работники, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



Как рассказали правоохранители, 27 мая около 23:00 на позиции Вооруженных сил Украины со стороны подконтрольной группировке «ДНР» территории возле поселка Верхнеторецкое вышла 16-летняя девушка. По ее словам, она вместе с бабушкой, которая является ее опекуном, проживает в Горловке и имеет «паспорт ДНР».



Полицейские установили, что пересекая минные поля, девушка сознательно пришла на линию разграничения. Она сообщила о желании проживать на свободной украинской территории, поскольку у нее есть родственники на западной Украине.



Девушку осмотрели медики, телесных повреждений не выявили. С ней работают психологи. До установления всех обстоятельств несовершеннолетнюю горловчанку поместили в приют под наблюдение полицейских и работников органов опеки детей.