Имущество судоремонтного завода в Мариуполе могут разделить: Подробности

Часть имущественного комплекса ГП «Азовский судоремонтный завод» (ГП АСРЗ) в Мариуполе могут передать подразделению морской охраны. Об этом шла речь в ходе рабочей поездки министра Кабинета министров Украины Олега Немчинова на Донетчину сегодня, 28 мая.



Как сообщает пресс-служба облгосадминистрации, Немчинов вместе с первым заместителем председателя Донецкой ОГА Игорем Морозом осмотрел причалы ГП АСРЗ в Мариуполе, в частности, обсудили вопросы пребывания отряда морской охраны на причалах №3, №4.



«Должны быть соответствующие условия для базирования. Это основа нашей безопасности в Азовском регионе. Надо будет по итогам совещания подготовить протокольное поручение о разделении этих двух имущественных комплексов. Один передается или Минстратегпрому, или на приватизацию, чтобы завод жил. А второй, чтобы была составляющая безопасности, чтобы они могли базироваться на своей территории и вкладывать деньги в модернизацию и использовать ее в секторе безопасности», – отметил министр.



АСРЗ специализируется на судоремонте, производстве грейферов, несамоходных барж. Предприятие является единственным судоремонтным заводом на Азовском побережье Украины по плавучим доком грузоподъемностью 15000 тонн с возможностью обслуживать суда длиной до 200 метров и шириной до 25 метров с подходным каналом 8 метров, оборудованными причалами и специализированными цехами и производствами.

Азовский судоремонтный завод в Мариуполе передал государству имущество при согласовании Фонда государственного имущества Украины. Государственное предприятие под названием «Азовский судоремонтный завод» приняло на свой баланс гидротехнические сооружения (причалы, плавпричалов, пирс, плавмастерские и прочее).



Работа завода была заблокирована с 1 февраля, сотрудники неоднократно на акции протеста на улицы Мариуполя и перекрывали дороги, начался процесс банкротства. Представители частной компании, в чьих руках более 15 лет находился завод, заявляли, что отключение его от электроэнергии грозит Мариуполю экологической катастрофой. Подробнее: