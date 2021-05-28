Граница со страной-агрессором будет дооборудована полностью: В ГПСУ опровергли очередной российский фейк

Украина продолжает обустройство границы с Россией и обязательно завершит его, установив систему дистанционного контроля и видеонаблюдения. Так прокомментировал очередной российский фейк спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.



Вчера, накануне Дня пограничника, который сегодня празднуют в России, на ресурсе «РИА Новости» появился материал о том, что «Украина практически перестала копать ров на границе с Россией – очевидно, из-за нехватки денег», со ссылкой на первого заместителя директора ФСБ РФ – руководителя Пограничной службы Владимира Кулешова.



«Чтобы в праздник российская сторона могла спать спокойно, пусть знают, мы границу с ними даже лопатами готовы перекапывать. Работы не прекратятся при любых условиях, делаем для этого все необходимое. И средства выделяются. Граница со страной-агрессором будет дооборудована полностью, какие бы предположения или утверждения ни выдвигала Россия», – подчеркнул Демченко.



Он добавил, что в дополнение ко рву и ограждению, украинские пограничники будут следить за агрессивными «соседями» через камеры наблюдения и с помощью беспилотников, увеличение количества полетов которых в РФ уже имели возможность заметить.



Что касается утверждений о «недружественных действиях» со стороны Украины – это риторический вопрос, отмечает Демченко.



«Неудивительно, что который год подряд они своих действий не замечают», – подчеркивает спикер ГПСУ.



В то же время, по его словам, пристально наблюдая за реализацией украинского инженерного плана на границе, в РФ почему-то не заметили, даже с вертолетов, 15 башен на Луганщине. На них в прошлом году была развернута очередная система видеонаблюдения и контроля.



«Помните, мы обязательно в онлайне будем видеть все ваши действия на всем участке границы», – обращается Демченко к российской стороне.

Участок российско-украинской границы / Фото: Андрей Демченко