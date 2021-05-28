В поселке под Мариуполем подростку выстрелили в голову на детской площадке

В поселке Старый Крым под Мариуполем ранение в голову получил 14-летний подросток. Правоохранители установили стрелка, им оказался местный житель, сообщает Мариупольское районное управление полиции.



Информация об инциденте поступила в полицию вечером 27 мая.



На месте правоохранители установили, что 18-летний местный житель стрелял на улице из пневматической винтовки по банкам, и одна пуля задела 14-летнего парня, который находился неподалеку на детской площадке.



Медики определили у подростка черепно-мозговую травму, непроникающее ранение мягких тканей затылочной области. Его доставили в областную больницу. Как сообщается, сейчас здоровью подростка ничего не угрожает.



Полиция проводит по данному факту проверку и устанавливает полные обстоятельства происшествия.