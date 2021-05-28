Боевики 7 раз открывали огонь с начала суток на Донбассе

С начала текущих суток, 28 мая, боевики семь раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. Один украинский военнослужащий получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Состояние здоровья раненого военного удовлетворительное.



Обстрелы зафиксированы вблизи Авдеевки, Гранитного, Водяного, Причепиловки, Павлополя, Марьинки и Песок.



Боевики стреляли из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов, стрелкового оружия. Также по украинским позициям из беспилотного летательного аппарата было сброшено два выстрела ВОГ-17.



«На обстрелы противника наши защитники открывали огонь», — говорится в сообщении.