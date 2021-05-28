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Мариуполь, Святогорск, Щурово: На Донетчине появилась туристическая полиция

28 мая 2021, 21:16

Мариуполь, Святогорск, Щурово: На Донетчине появилась туристическая полиция

Туристическая полиция на Донетчине Туристическая полиция на Донетчине

В курортных зонах Донетчины с сегодняшнего дня вышли на патрулирование наряды туристической полиции, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Пешие, авто-, вело-, мотопатрули и конная полиция патрулируют береговую зону вблизи Мариуполя и туристические места Мангушского и Краматорского районов (город Святогорск, села Яцковка, Щурово, Рубцы, Лозовое).

Сейчас курортные зоны патрулируют более 100 правоохранителей, а в выходные дни охрану правопорядка будут обеспечивать более 600 полицейских.

Основные задачи туристической полиции остаются неизменными – противодействие уличной преступности и оперативное реагирование на все сообщения граждан. Особое внимание будет уделено безопасности детей во время летнего отдыха.

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