Мариуполь, Святогорск, Щурово: На Донетчине появилась туристическая полиция

Туристическая полиция на Донетчине

В курортных зонах Донетчины с сегодняшнего дня вышли на патрулирование наряды туристической полиции, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



Пешие, авто-, вело-, мотопатрули и конная полиция патрулируют береговую зону вблизи Мариуполя и туристические места Мангушского и Краматорского районов (город Святогорск, села Яцковка, Щурово, Рубцы, Лозовое).

Сейчас курортные зоны патрулируют более 100 правоохранителей, а в выходные дни охрану правопорядка будут обеспечивать более 600 полицейских.

Основные задачи туристической полиции остаются неизменными – противодействие уличной преступности и оперативное реагирование на все сообщения граждан. Особое внимание будет уделено безопасности детей во время летнего отдыха.