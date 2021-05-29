Более 3 тысяч заболевших COVID-19 выявили за сутки в Украине

В пятницу, 27 мая, в Украине было зафиксировано 3 096 новых случаев заболевания COVID-19. При этом 10 199 человек выздоровели, 156 — умерли. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.



Среди новых заболевших — 144 ребенка и 55 медработников.



Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (377), Днепропетровской (261), Львовской (231), Киевской (197) и Запорожской (170) областях.



С начала пандемии заболели 2 199 769 человек, из которых 50 388 пациентов скончались, 2 030 415 человек выздоровели.