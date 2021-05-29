«Слуги народа» предложили отсрочить обязательную озвучку фильмов и сериалов на украинский язык

Народные депутаты от фракции «Слуга народа» Никита Потураев и Евгения Кравчук зарегистрировали законопроект № 5554, который предусматривает отсрочку обязательного дубляжа или озвучки фильмов и сериалов на украинский язык. Соответствующий проект закона размещен на сайте Верховной Рады.



Как сказано в пояснительной записке, законопроект разработан «с целью уменьшения негативного влияния на деятельность теле- и кинопроизводителей, в сфере культуры, а также в сфере телевидения и радиовещания, которая возникла в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19...».



В частности, предлагается, чтобы часть 6 статьи 23 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступила в силу не с 16 июля 2021 года, а через два месяца со дня отмены карантина.



Часть 6 статьи 23 языкового закона предусматривает, что «языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык» и регламентирует выполнение этого правила на телевидении, в кинотеатрах и в интернете. Это означает, что все фильмы, в том числе сериалы, которые демонстрируются в Украине, должны иметь украиноязычный дубляж или озвучку. Норма касается как фильмов, снятых в Украине, так и купленных за рубежом.



Авторы законопроекта объясняют необходимость отсрочки данной нормы негативной ситуацией, которая сложила на телевизионном рынке из-за пандемии коронавируса.



«Так, в значительной степени сократился объем рекламы, за счет чего существуют большинство СМИ и аудиовизуальные в частности. Вместе с тем, из-за перманентных ограничительных мер и высокого уровня заболеваемости людей, теле- и кинопроизводители, телерадиоорганизации, были вынуждены перейти на дистанционную работу, что в значительной степени замедлило их работу, а также привело к приостановке основных производственных процессов уже более чем на год», — говорится в пояснительной записке.



Указанные факторы, по мнению создателей законопроекта, «приводят к невозможности создания качественного украинского кино, которое соответствует общественному запросу».



«Сегодня, к сожалению, основные ресурсы теле- и кинопроизводителей, направлены на собственное выживание, обеспечение сохранности рабочих мест и заработных плат, организацию безопасных условий работы людей и т.д. и применение нормы, что делает невозможным использование уже созданного контента и, в то же время, требует значительных инвестиций в разработку и создание нового, приведет к разрушению кинематографической и телевизионной отрасли от чего, наибольшие потери понесет украинский зритель», — подчеркивается в пояснительной записке.



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