СБУ повторно вызвала Порошенко на допрос по делу «Козака-Медведчука»

Повторный допрос 5-го президента Украины, главы «Евросолидарности» нардепа Петра Порошенко в деле о государственной измене нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука запланирован на этой неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко в комментарии УП.



Порошенко вызвали на допрос в СБУ, который должен был состояться 31 мая в 15:00. Впрочем, по просьбе его адвокатов, допрос перенесен на другую дату на этой неделе.



Порошенко вызвали в качестве свидетеля в уголовном производстве по подозрению нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК Украины (совершение государственной измены и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма).



«Подчеркиваем, что вызов Порошенко состоялся исключительно с целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства», — отметил он.

27 мая Петр Порошенко не пришел на допрос в СБУ по делу в отношении депутатов Верховной Рады Виктора Медведчука и Тараса Козака.



Адвокат Порошенко сообщил, что его клиента не проинформировали в предусмотренном законом порядке.