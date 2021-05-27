Порошенко не пришел на допрос в СБУ по делу Медведчука и Козака

Бывший президент Петр Порошенко не пришел на допрос в Службу безопасности по делу против депутатов Верховной Рады Виктора Медведчука и Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За життя»). Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.



Порошенко вызвали в качестве свидетеля.



«Следователи СБУ вызвали Петра Порошенко на допрос с целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства», — говорится в сообщении.



Дата повторного допроса — 31 мая, 15:00.



Адвокат Игорь Головань сообщил, что Петр Порошенко не явился на допрос в Службу безопасности Украины из-за того, что его не проинформировали в предусмотренном законом порядке.