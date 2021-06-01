«ДНР»: Задержан житель Снежного за стрельбу из автомата в жилом районе

В подконтрольном группировке «ДНР» Снежном «полиция» задержала местного жителя, открывшего стрельбу из автомата в жилом районе. Об этом сегодня сообщила пресс-служба «МВД ДНР».



Там рассказали, что в «дежурную часть» от жительницы города поступило сообщение о том, что в районе поселка шахты № 32 слышны автоматные выстрелы.



«По указанному адресу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции задержали горожанина 1966 года рождения, который ранее уже имел проблемы с законом», — говорится в сообщении.



В ходе осмотра места происшествия полицейские нашли и изъяли автомат Калашникова, шесть магазинов к нему и 181 патрон калибра 5,45 мм. Подчеркивается, что изъятое оружие не было зарегистрировано в установленном порядке. Задержанный утверждает, что автомат и боеприпасы к нему он якобы нашел и хранил по месту жительства.



В отношении фигуранта возбуждено «уголовное дело» по статьям о незаконном хранении оружия и хулиганстве. По совокупности инкриминируемых статей ему может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.