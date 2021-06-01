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СБУ разоблачила деятельность группы лиц, которые хотели создать «органы власти» СССР

01 июня 2021, 19:13

СБУ разоблачила деятельность группы лиц, которые хотели создать «органы власти» СССР

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли попытку сторонников СССР восстановить «советскую власть» в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

По данным правоохранителей, организованная группа хотела основать на территории региона свои собственные «народные советы» и «силовые структуры», посягнув таким образом на конституционный строй страны.

Отмечается, что к незаконной деятельности были привлечены около 100 человек, а координировала ее российская общественная организация «Верховный совет СССР».

Кроме того, в формировании «силового блока» фейковых органов принимали участие члены прокремлевского «Международного союза советских офицеров».

«Так называемая "председательница Верховного совета УССР" раздавала участникам группы "справки о гражданстве СССР". Она также проводила агитацию среди граждан с призывом принять участие в псевдовыборах новых "госорганов"», — рассказали в СБУ.

Обыски провели по месту жительства организатора группы и активных участников. У них обнаружили документацию фейковых «народных советов», компьютерную технику, которую использовали для изготовления справок о гражданстве, списки участников группы и переписки с кураторами из РФ.

Расследование ведется по ч. 2 ст. 436-1 Уголовного кодекса (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда тоталитарных режимов). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

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