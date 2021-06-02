Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Люди оказались в изоляции: Волонтеры рассказали о проблемах из-за закрытых КПВВ

02 июня 2021, 13:30

Люди оказались в изоляции: Волонтеры рассказали о проблемах из-за закрытых КПВВ

Блокирование со стороны отдельных районов Донецкой и Луганской областей открытия КПВВ на Донбассе создали для жителей оккупированных территорий проблемы социального, медицинского, образовательного, правового характера. Об этом в эфире телеканала «Дом» рассказал руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

«От закрытых КПВВ масса проблем. Думаю, что самая главная — это изоляция людей там, и их дальнейшая интеграция в Российскую Федерацию. Мне кажется, что "администрации", которые находятся в Луганске и Донецке, очень хорошо искусственно используют ситуацию для дальнейшей интеграции территории с Российской Федерацией... Люди, живущие там, всё дальше отдаляются от подконтрольной территории Украины», — подчеркнул Каплин.

Также возник целый пласт гуманитарных проблем. Например, полноценно не работают программы, запущенные по школьникам из ОРДЛО, которые могли бы поступать в украинские вузы.

С ограничениями столкнулись жители, которым необходимо проходить лечение, получать лекарства на подконтрольной Украине территории.

«У нас в прошлом году было несколько, буквально, спецопераций, которые мы проводили с разными агентствами ООН для того, чтобы доставить лекарство из Киева для больного ребенка там. Детей с таким заболеванием восемь в Украине. И раньше в Киеве за счёт госбюджета закупалось лекарство, папа ребёнка выезжал за ним в Киев и вез обратно. Сейчас из-за закрытых КПВВ они не могут этого сделать», — рассказал Каплин.

Стоимость одной ампулы данного медпрепарата составляет около 10 тысяч долларов, а на 3 месяца необходимо 11 таких ампул. Поэтому миссия четырежды организовывала переправку медикамента.

«Транспортировка сначала шла из Киева до Харькова, до нашего офиса "Пролиски", затем из Харькова до того места, где происходило пересечение линии соприкосновения. Дальше велись переговоры с помощью международных организаций между нулевыми блокпостами, третья международная организация доставляла лекарство, и затем четвертая отвозила. Это всё — очень сложная операция», — детализировал руководитель «Пролиски».

Он добавил, что в ОРДЛО проживают много людей, которые до карантина и закрытия КПВВ получали на подконтрольной Украине территории и лечение, и препараты от ВИЧ/СПИДа, и другие специфические препараты.

Еще по теме

Прочее
Ситуация на КПВВ
Организации
Пролиска

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:33
В «ЛНР» хотят ввести смертную казнь за «преступления против мира» на фоне «дела Протасевича»
12:26
На Луганщине из-за непогоды без электричества остались почти 8 тысяч абонентов
11:43
Коронавирус в ОРДЛО: 200 заболевших за сутки
11:02
Боевики ограничивают передвижение ОБСЕ на юге Донетчины
09:30
ОБСЕ увидела на Донбассе современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы
23:16
«ДНР» приговорила Манекина к 2,5 годам лишения свободы
23:02
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 июня
21:10
ООН: «ЛНР» угрожает сокращением зарплат за отказ получать гражданство России
16:50
Рада предварительно одобрила закон, который упрощает оформление документов для жителей ОРДЛО
16:19
«ДНР»: Задержан житель Снежного за стрельбу из автомата в жилом районе
15:33
«ЛНР» попросила Беларусь передать Протасевича для «следственных действий»
14:39
«ЛНР» задержала за взятку замглавы «госпредприятия», контролирующего интернет-услуги
10:47
«ДНР» сообщила о 189 новых больных коронавирусом и 21 умершем
23:02
ОБСЕ подтвердила гибель жителя Донецка в ходе обстрела
22:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 31 мая
все новости
16:37
Правозащитники раскрыли цель требований «Л-ДНР» о выдаче Романа Протасевича
16:33
В «ЛНР» хотят ввести смертную казнь за «преступления против мира» на фоне «дела Протасевича»
16:25
Зеленский и Таран обсудили новую военную помощь Украине с сенаторами США
16:10
Кабмин предложил упростить получение украинского гражданства для иностранцев-военнослужащих ВСУ и участников ООС
16:00
Кабмин повысил предельную цену продажи бензина и дизтоплива
15:52
Если «ЛНР» допросит Протасевича в Беларуси, то это конец переговорам в Минске — Арестович
15:33
«Л-ДНР» не собираются открывать КПВВ на Донбассе в ближайшее время – правозащитники
15:28
«ДНР» сообщила о задержании еще одного стрелка из автомата
14:55
Законопроект об отмене штрафов для жителей ОРДЛО за выезд через Россию «забраковали» в Раде
14:29
Рада разрешила ВСУ передавать списанные патроны спортивным организациям
14:23
МИД Украины пообещал санкции, если Беларусь отправит самолеты в Крым
14:07
В Краматорске подняли стоимость проезда в городском транспорте. Цены сравнялись с Киевом
14:03
«Динамо» продлило контракт с Луческу до 2023 года
14:02
В Донецкой области из-за непогоды 11 населенных пунктов все еще без электроэнергии
13:30
Люди оказались в изоляции: Волонтеры рассказали о проблемах из-за закрытых КПВВ
все новости
ВИДЕО
Львовские носки с луганским характером: Чем известна фабрика в Рубежном ►
01 июня, 17:33
Протасевич и Донбасс. Возможности для молодежи Донецка. Скандал с легендой «Шахтера» — Дайджест НД ►
30 мая, 22:25
Так когда же откроют КПВВ и что с идеей Зеленского о референдуме? Донбасс сегодня ►
29 мая, 22:00

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция