Люди оказались в изоляции: Волонтеры рассказали о проблемах из-за закрытых КПВВ

Блокирование со стороны отдельных районов Донецкой и Луганской областей открытия КПВВ на Донбассе создали для жителей оккупированных территорий проблемы социального, медицинского, образовательного, правового характера. Об этом в эфире телеканала «Дом» рассказал руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.



«От закрытых КПВВ масса проблем. Думаю, что самая главная — это изоляция людей там, и их дальнейшая интеграция в Российскую Федерацию. Мне кажется, что "администрации", которые находятся в Луганске и Донецке, очень хорошо искусственно используют ситуацию для дальнейшей интеграции территории с Российской Федерацией... Люди, живущие там, всё дальше отдаляются от подконтрольной территории Украины», — подчеркнул Каплин.



Также возник целый пласт гуманитарных проблем. Например, полноценно не работают программы, запущенные по школьникам из ОРДЛО, которые могли бы поступать в украинские вузы.



С ограничениями столкнулись жители, которым необходимо проходить лечение, получать лекарства на подконтрольной Украине территории.



«У нас в прошлом году было несколько, буквально, спецопераций, которые мы проводили с разными агентствами ООН для того, чтобы доставить лекарство из Киева для больного ребенка там. Детей с таким заболеванием восемь в Украине. И раньше в Киеве за счёт госбюджета закупалось лекарство, папа ребёнка выезжал за ним в Киев и вез обратно. Сейчас из-за закрытых КПВВ они не могут этого сделать», — рассказал Каплин.



Стоимость одной ампулы данного медпрепарата составляет около 10 тысяч долларов, а на 3 месяца необходимо 11 таких ампул. Поэтому миссия четырежды организовывала переправку медикамента.



«Транспортировка сначала шла из Киева до Харькова, до нашего офиса "Пролиски", затем из Харькова до того места, где происходило пересечение линии соприкосновения. Дальше велись переговоры с помощью международных организаций между нулевыми блокпостами, третья международная организация доставляла лекарство, и затем четвертая отвозила. Это всё — очень сложная операция», — детализировал руководитель «Пролиски».



Он добавил, что в ОРДЛО проживают много людей, которые до карантина и закрытия КПВВ получали на подконтрольной Украине территории и лечение, и препараты от ВИЧ/СПИДа, и другие специфические препараты.