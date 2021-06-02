В Краматорске подняли стоимость проезда в городском транспорте. Цены сравнялись с Киевом

В Краматорске исполком горсовета принял решение повысить стоимость проезда в троллейбусах, автобусах и маршрутках. Вопрос рассматривался сегодня, 2 июня, сообщает пресс-служба горсовета.



Начальник отдела транспорта, связи и энергетики Елена Бахметьева отметила, что в составе тарифа, который действует сейчас, зарплата водителя составляет 7000 гривен, в новых расчетах предлагается поднять зарплаты до 12 500 грн. По ее словам, это позволит решить проблему «кадрового голода» на предприятиях-перевозчиках.



«Кроме того, мы ставим частным перевозчикам конкурсное задание – обновление подвижного состава, оборудование техники GPRS-системами и системами безналичной оплаты проезда. Поэтому предложение поднять тариф обоснованно», – сказала Елена Бахметьева.



Мэр Краматорска Александр Гончаренко подчеркнул, что частные перевозчики не повышали тариф 7 гривен в течение трех лет. Сейчас же они могли просто не выйти на конкурс, и город остался бы без 100 единиц транспорта, покупать который у бюджета нет возможности.



«Скажите, пожалуйста, заработная плата ежегодно растет? Электроэнергия, газ и прочее? Если мы хотим, чтобы перевозчики покупали новый транспорт – они должны изменить тарифы», – заявил Александр Гончаренко.



В результате рассмотрения исполком Краматорского горсовета утвердил новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Проезд в троллейбусах теперь будет стоить 8 гривен, в автобусах (частных и коммунальных) – 10 гривен.



Аналогичная стоимость проезда в городском транспорте сейчас в Киеве, однако и там рассматривается вопрос о повышении тарифов.