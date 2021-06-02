Миссия ОБСЕ подтвердила подрыв супружеской пары в Горловке

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила, что 1 мая пожилая семейная пара получила ранения в результате подрыва в поселке шахты Гагарина на окраине неподконтрольной Украине Горловки. Об этом говорится в свежем отчете миссии.



17 мая женщина по телефону рассказала наблюдателям, что 1 мая она и ее муж собирали грибы в лесистой местности вблизи их дома в поселке шахты Гагарина в Горловке, когда она услышала взрыв. Она сообщила, что увидела, как муж, который шел перед ней, получил тяжелые ранения правой ноги. Когда она бежала к нему

на помощь, она услышала еще один взрыв и почувствовала, что ранена в правую ногу. По ее словам, и она, и ее муж доползли к ближайшей дороге, где члены вооруженных формирований их заметили и доставили в больницу в Горловке.



Женщина добавила, что правую ногу мужа ампутировали, как и ее правую ступню.



31 мая муж подтвердил представителям миссии ОБСЕ эту информацию.



5 мая медработники больницы в Горловке сообщили наблюдателям, что 1 мая в больницу поступили мужчина и женщина с ранениями, которые соответствовали последствиям взрывов мин.



1 мая о подрыве супружеской пары в Горловке сообщала группировка «ДНР».