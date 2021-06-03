Зеленский надеется «оживить» шахтерские города с помощью индустриальных парков

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что в скором времени парламент примет законопроект 4416-1, который касается стимулирования создания индустриальных парков.



«На следующей неделе проговорим на встрече по повестке дня, когда можем вынести на второе чтение [законопроект] 4416-1», — сказал президент на заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей Украины.



Также Зеленский надеется, что «философия индустриальных парков» поможет шахтерским городам, «в которых нет ничего, кроме просто шахт».



«Мы заинтересованы, чтобы там появлялись современны школы, спортивные площадки. И должны там появляться индустриальные парки, потому что мы пониманием, что людям просто негде получать зарплату — нет рабочих мест», — подчеркнул глава государства.



Также Зеленский считает, что развитие индустриальных парков необходимо для восстановления разрушенной боевыми действиями инфраструктуры Донбасса.

Законопроект 4416-1 «О внесении изменений в закон Украины "Об индустриальных парках", направленных на привлечение инвестиций в промышленный сектор экономики путем внедрения стимулов в индустриальных парках» в первом чтении был принят 10 декабря 2020 года.