Жителя Краматорска подозревают в шпионаже в пользу боевиков

Правоохранители задержали в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе шпиона боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.



Отмечается, что житель Краматорска, как минимум с начала 2021 года, передавал боевикам через один из мессенджеров разведывательные данные о позициях украинских военнослужащих, а также о перемещениях личного состава и военной техники ВСУ.



«Злоумышленник, по указанию НЗФ РФ, снимал и фотографировал объекты, интересующие боевиков, и передавал координаты мест дислокации позиций ВСУ», — говорится в сообщении.



Во время обыска по месту жительства подозреваемого оперативники изъяли гаджеты, использовавшиеся для контактов с кураторами и боеприпасы к стрелковому оружию.



Задержанному уже сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258−3 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 15 лет лишения свободы).