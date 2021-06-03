Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Жителя Краматорска подозревают в шпионаже в пользу боевиков

03 июня 2021, 17:14

Жителя Краматорска подозревают в шпионаже в пользу боевиков

Правоохранители задержали в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе шпиона боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что житель Краматорска, как минимум с начала 2021 года, передавал боевикам через один из мессенджеров разведывательные данные о позициях украинских военнослужащих, а также о перемещениях личного состава и военной техники ВСУ.

«Злоумышленник, по указанию НЗФ РФ, снимал и фотографировал объекты, интересующие боевиков, и передавал координаты мест дислокации позиций ВСУ», — говорится в сообщении.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого оперативники изъяли гаджеты, использовавшиеся для контактов с кураторами и боеприпасы к стрелковому оружию.

Задержанному уже сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258−3 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 15 лет лишения свободы).

Еще по теме

Прочее
Шпионаж
Места
Краматорск

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:58
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 4 июня
16:27
Как жителям Донецка и Луганска вакцинироваться от коронавируса в Украине. Инструкция
15:00
Вакцинация жителей ОРДО от ковида: Украина подготовила три прививочных пункта
11:40
«ДНР»: 178 заболевших коронавирусом и 15 умерших за сутки
09:20
«ЛНР» сообщила о еще 21 заболевшем ковидом
21:35
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 июня
18:44
«У нас настоящий геноцид»: Работники Алчевского меткомбината «ЛНР» рассказали о 5-месячных долгах по зарплате
16:33
В «ЛНР» хотят ввести смертную казнь за «преступления против мира» на фоне «дела Протасевича»
12:26
На Луганщине из-за непогоды без электричества остались почти 8 тысяч абонентов
11:43
Коронавирус в ОРДЛО: 200 заболевших за сутки
11:02
Боевики ограничивают передвижение ОБСЕ на юге Донетчины
09:30
ОБСЕ увидела на Донбассе современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы
23:16
«ДНР» приговорила Манекина к 2,5 годам лишения свободы
23:02
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 июня
21:10
ООН: «ЛНР» угрожает сокращением зарплат за отказ получать гражданство России
все новости
17:58
Польша вызвалась стать площадкой для переговоров по Донбассу
17:14
Жителя Краматорска подозревают в шпионаже в пользу боевиков
16:58
Вице-премьер рассказал о снижении поддержки идей европейской интеграции в Украине
16:58
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 4 июня
16:46
В Донецкой ОГА рассказали о летнем оздоровлении детей в этом году
16:27
Как жителям Донецка и Луганска вакцинироваться от коронавируса в Украине. Инструкция
16:05
На Донетчине растет количество переселенцев
15:58
Кириленко анонсировал проведение перевыборов в Славянске после назначения главы ВГА
15:28
Парламент вернул тюремный срок за ложь в декларациях
15:00
Вакцинация жителей ОРДО от ковида: Украина подготовила три прививочных пункта
14:57
Закрывать все шахты нельзя: Гайдай рассказал, как можно перезапустить угольную отрасль на Луганщине
14:34
Зеленский надеется «оживить» шахтерские города с помощью индустриальных парков
14:22
Рада намерена упорядочить наружную рекламу, закон принят в первом чтении
13:51
Зеленский заявил о грядущей «оптимизации» доходов местных бюджетов. Увеличения налогов не будет, уверяет президент
13:34
Рада предлагает президенту уволить главу Луганской ОГА по итогам расследования масштабных пожаров в регионе
все новости
ВИДЕО
Львовские носки с луганским характером: Чем известна фабрика в Рубежном ►
01 июня, 17:33
Протасевич и Донбасс. Возможности для молодежи Донецка. Скандал с легендой «Шахтера» — Дайджест НД ►
30 мая, 22:25
Так когда же откроют КПВВ и что с идеей Зеленского о референдуме? Донбасс сегодня ►
29 мая, 22:00

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция