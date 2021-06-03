В период с 1 ноября 2020 года по 31 марта 2021 года в Донецкой и Луганской областях от разрывов боеприпасов погибли 20 гражданских лиц, еще 56 получили ранения. Об этом сообщается в отчете, опубликованном на сайте ОБСЕ.



«В течение отчетного периода миссия подтвердила информацию о 76 жертвах среди гражданского населения (20 погибших и 56 раненых) в результате срабатывания мин, неразорвавшихся боеприпасов и других взрывоопасных предметов. Среди раненых и погибших более 85% — мужчины (56) и мальчики (9), остальные — женщины (10) и 1 девочка», — говорится в отчете.



Так, в Донецкой области миссия зафиксировал 31 подрыв 12 в подконтрольных правительству районах и 19 — временно оккупированных. На Луганщину приходится 45 случаев: 9 в подконтрольных правительству районах и 36 — на оккупированной части области.



Сообщается, большая часть этих жертв (44 человек) — это случаи, когда мирные жители сами находили неразорвавшиеся боеприпасы, которые срабатывали при попытках разобрать их.



Согласно отчету, Украина остается одной из самых загрязненных минами стран мира. В течение отчетного периода миссия зафиксировала почти 20 тысяч мин с обеих сторон линии соприкосновения.