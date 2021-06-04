Коронавирус в ОРДЛО: Более 200 заболевших за сутки

В отдельных районах Донецкой области за сутки выявлен 249 случаев заболевания, умерли 18 человек, заболевших ранее. Об этом заявили в так называемом минздраве группировки «ДНР».



По состоянию на 4 июня там признали 39 657 заболевших инфекцией COVID-19. Из них на лечении — 4 697 пациентов, выписаны — 31 962 человек, летальных случаев — 2998.



За сутки выявлено 78 случаев пневмоний, на 7 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 61. Всего на лечении 1496 пациентов с пневмониями, из них 695 на кислородной поддержке (+27 за сутки).



Четыре новых случая заболевания COVID-19 и одну смерть зарегистрировал за сутки так называемый минздрав группировки «ЛНР».



Всего с начала пандемии формирование признало 4 809 случаев заболевания. С полным выздоровлением выписали 4 220 заболевших (за сутки 22 человека). От болезни скончались 442 пациента.



Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.