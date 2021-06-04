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Четвертый день дождей: В Мариуполе затоплены поселки, тысячи людей остались без света

04 июня 2021, 14:34

Четвертый день дождей: В Мариуполе затоплены поселки, тысячи людей остались без света

В Мариуполе вода затопила улицы и дома / Фото: 0629 В Мариуполе вода затопила улицы и дома / Фото: 0629

В Мариуполе четвертый день бушует непогода. За последние сутки подтопило сотни частных подворий в Приморском, Центральном, Левобережном районах, тысячи абонентов остались без света. Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель городского головы Михаил Когут, передает 0629.

«За ночь уровень осадков, который выпал на Мариуполь, составил 26 мм при месячной норме 43 мм. При этом опасным считается уровень осадков от 15 мм», – отметил Когут.

Как сообщил директор Мариупольского РЭС Роман Дорофиенко, в результате обильного выпадения осадков пробилась изоляция высоковольтной линии 6 кВ и отключились питающие подстанции. Ночью было обесточено 52 подстанции, без света к утру остались 6 тысяч абонентов в Центральном и Приморском районах. Сейчас к ликвидации последствий подключены 9 бригад, которые будут работать круглые сутки до полного восстановления электроснабжения.

По словам заместителя мэра Михаила Когута, дождь залил проезжую часть так, что не весь транспорт с утра вышел на линию. Только автобусы начали курсировать согласно графику. Трамваи смогли выйти на маршруты с 8 утра, троллейбусы курсируют с отставанием от графика на 40 минут.

К подтопленным дорогам и тротуарам в Мариуполе теперь добавился частный сектор. Вода стоит в подворьях Гавани и Слободки. Самая критичная ситуация сложилась в поселке Виноградное. Там уровень воды во дворах поднялся на полметра.

Откачкой воды занимаются специалисты Третьего государственного пожарно-спасательного отряда. Подтопление ликвидируют 10 единиц техники и 21 человек личного состава. «Очень много фактов подтопления в разных районах», – отметил начальник третьего государственного пожарно-спасательного отряда Владислав Гусинский.

С ночи выходы к морю прочищают бойцы аварийно-водолазной службы. Там констатируют, что уровень моря уже поднялся до отметки грунтовых вод.

«Ночью потоками воды несло мусор и забилась решетка перехвата в районе тюбинга под СРЗ. Также мы работаем на выпуске в море на Гавани Шмидта. Не справлялся с потоком воды тюбинг по линии Красномаякская – Лунина – СРЗ. Затопило дома по улицам Львовской, Карасевской, Симферопольской, Лазарева и другим», – перечислил начальник аварийно-водолазной службы Александр Татай.

Затопило площадь Лунина, ливневки не справились с потоком воды.

По данным Мариупольской гидрометеообсерватории, за три дня в городе выпало 58 мм осадков при норме 56, и сейчас уровень осадков составляет 104 мм. Сегодня также ожидается дождь. На выходных, прогнозируют синоптики, количество осадков начнет снижаться.

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