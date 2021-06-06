Менее одной тысячи заболевших COVID-19 выявлено в Украине за сутки

За минувшие сутки, 5 июня, в Украине зафиксировано 937 новых случаев заболевания COVID-19. При этом 8 330 человек выздоровели, 42 — умерли. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.



Среди новых заболевших — 50 детей и 28 медработников.



С начала пандемии заболели 2 214 517 человек, из которых 2 093 228 человек выздоровели, 51 182 — умерли от осложнений.



Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепре (131), Киеве (102), Киевской (81), Николаевской (79) и Херсонской (61) областях.