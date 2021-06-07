СБУ нашла под Славянском тайник боевиков группировки Гиркина

Служба безопасности Украины обнаружила в селе Стародубовка близ Славянска схрон с боеприпасами, который, по оперативной информации, был создан для боевиков группировки Игоря Гиркина. Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.



«В 2014 году арсенал заложила группировка российских наемников для диверсионно-террористической деятельности на территории Украины. Схрон был оборудован под фундаментом заброшенного помещения в селе Стародубовка около Славянска», — говорится в сообщении.



Правоохранители изъяли 23 гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами, 11 реактивных противотанковых гранат РПГ и более 4 тысяч патронов калибра 5,45.



В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины, продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к обустройству хранилища и незаконному обороту оружия.