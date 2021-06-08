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Где купить часы: обзор украинских интернет-магазинов (реклама)

08 июня 2021, 11:15

Где купить часы: обзор украинских интернет-магазинов (реклама)

Что для современного человека наручные часы? Прибор для измерения времени? Безусловно, да, но … разве время не демонстрируют смартфоны, компьютеры, разнообразные табло и даже бытовая техника на кухне? Получается, что часы, помимо прямой функции, выполняют иное, более важное предназначение. Глядя, с какой тщательностью мужчины выбирают этот аксессуар, как бережно к нему относятся и какие суммы готовы за него выложить, становится понятным: часы для современного человека — возможность рассказать о себе, составить благоприятное впечатление.

Одним словом, тем, кто заботится об имидже, часы помогают выглядеть солидно и респектабельно. Поэтому вопрос, где купить часы, для современных мужчин, проводящих большую часть времени в офисе, отнюдь не праздный.

Imidge.com.ua

Этот ресурс позиционирует себя как интернет-магазин реплик швейцарских часов, относящихся к высокому часовому искусству («haute horlogerie»), к категориям «люкс» и «премиум». Чтобы было понятно, стоит назвать «имена»: Бреге, Патек Филипп, Вашерон Константин, Ролекс, Омега, Одемар Пиге. Стоимость этих «швейцарцев» исчисляется не десятками и даже не сотнями тысяч долларов, а порой миллионами. Позволить такое удовольствие может ограниченный круг людей, поэтому реплики часов этих брендов востребованы и актуальны.

Магазин Имидж предлагает качественный товар, в котором «тикают» исключительно швейцарские и японские механизмы, используются высококлассные расходные материалы (как, например, натуральная кожа для ремешков, нержавеющая сталь марки 316L, сапфировые стекла) и полностью сохранен функционал (второй часовой пояс, индикация запаса хода и даже турбийон). Благодаря этому, а также полной внешней идентичности, реплики ни в чем не уступают культовым оригиналам, зато гораздо более доступны (цена варьируется в зависимости «от начинки» и возможностей от $100 до $1300).

Это позволяет их обладателям носить отличные часы, наслаждаясь эстетикой любимого бренда. Зачастую владельцами таких качественных копий становятся персоны из мира искусства, политики, спорта. В то время, как их настоящий Ролекс хранится вдали от любопытных глаз, с его полной копией на запястье можно запросто заниматься спортом, посещать людные места, не боясь потерять или повредить дорогие часы.

Дополнительные преимущества: богатый ассортимент (более 120 брендов), гарантия, заказ часов по фото, индивидуальный пошив часового ремешка, экспресс-доставка.

Timeshop.com.ua

Представлен интернет-ресурсом и розничными магазинами в г. Киев и Днепр. Ассортимент широк, можно приобрести европейские, японские и швейцарские часы из разных ценовых сегментов: недорогие Романсон, Свисс Милитари-Ханова, Роял Лондон, Скаген, более престижные и статусные Лонжин, Тиссот, Сертина, Морис Лакруа, Улисс Нардин, Зенит.  В карточке товара присутствуют технические характеристики, отзывы и информация о наличии в конкретном магазине, что позволяет оценить красоту и качество часов воочию.

Интересная деталь: в каталоге есть разделы «по интересам», в которых можно посмотреть дайверские, военные, футбольные модели. В отдельный сектор вынесены часы для подростков (детские).

Deka.ua

Интернет-магазин позиционирует себя как лидер на часовом рынке Украины и предлагает исключительно оригинальную продукцию японских и швейцарских брендов премиум-сегмента (Касио, Ориент, Сейко, Зенит, Лонжин, Радо, Тиссот, Брайтлинг). Сайт отличается удобной навигацией, хорошо структурированной информацией, блогом интересных статей и достаточным объемом данных по каждой товарной позиции. Оффлайновые магазины компании представлены во многих регионах Украины.

Secunda.com.ua

Предлагает огромный выбор часов, причем не только наручных, но и карманных, напольных, настольных, настенных, а также барометры, компасы и мегафункциональные гаджеты. Компания существует около 30 лет. Тогда, в 1992 г., она начиналась с дистрибуции Касио, на сегодняшний день в ассортименте представлены более 30 часовых брендов, а магазинов в 14 регионах Украины насчитывается 32!

Покупателям предлагаются европейские, швейцарские и японские часы широкого ценового диапазона, среди самых известных марок Сертина, Роял Лондон, Тиссот, Дизель, Дениэл Веллингтон, Булова, Ориент.

Удобно, что при магазине есть сервисная мастерская, осуществляющая гарантийный и постгарантийный ремонт.

Watch.ua

Официальный дилер европейских, швейцарских и японских марок часов, таких как Бальма, Сертина, Люминокс, Аэровотч, Ханова, Корлофф. Магазин радует огромным ассортиментом, в котором хорошо представлены как бюджетные модели, так и более статусные. Благодаря продуманной системе фильтров, максимально сужающих поиск по важным параметрам, пользоваться сайтом удобно. Разнообразный ассортимент, оперативная доставка, удобный способ оплаты, гарантии — вот «сильные стороны» магазина.

Какие часы купить: бюджетный оригинал малоизвестного бренда или классную реплику с именем мировой «знаменитости» — дело сугубо личное. Главное, чтобы покупка радовала качеством и точным ходом, а для этого — обращайтесь в магазины, которым можно доверять!

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