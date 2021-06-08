«Объемная повестка». Зеленский намерен встретиться с Байденом в США в конце июля

Президент Владимир Зеленский заявил, что в конце июля посетит США, где встретится с американским лидером Джо Байденом.



«У нас объемная двусторонняя повестка и мы ее подробно обсудим в конце июля в США. Тет-а-тет. У нас много важнейших вопросов для обсуждения — безопасность, территориальная целостность, экономика, энергетика, прямые инвестиции, технологии, сотрудничество в оборонной сфере», — сказал он в комментарии «Украинской правде» 8 июня.



Зеленский назвал «прекрасным» вчерашний телефонный разговор с Байденом. «Четкий, предметный, по сути. Я очень доволен итогами беседы и перспективами дальнейшего доверительного личного общения. Джо Байден буквально заверил меня в полной и безусловной поддержке Украины», — подчеркнул украинский президент.



Зеленский отдельно высказался по поводу слов о Плане действий относительно членства в НАТО.



«Слова — не важны, а важны конкретные поступки. Получит Украина, наконец, ПДЧ или нет — это вопрос желания только самого Альянса. Если получит — значит нас там действительно видят. Если не получит — это тоже вполне конкретный ответ», — заявил сказал глава государства.



По его мнению, куда важнее максимально эффективная реформа Вооруженных сил Украины, так как "только это является на сегодня абсолютной гарантией мира в нашей стране и гарантией защиты каждого украинца".



Ранее Офис президента Украины удалил из своего сообщения о разговоре Зеленского и Байдена слова о том, что президент США поддержал евроатлантическую интеграцию Украины и предоставление ей Плана действий относительно членства в НАТО.



Теперь в заявлении украинской стороны говорится: «Джо Байден заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также запланированных мероприятий самого высокого уровня. Владимир Зеленский отметил важность предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе».