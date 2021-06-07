Байден пообещал Зеленскому отстаивать суверенитет Украины и пригласил его в США

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить с визитом Вашингтон. Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге в понедельник.



«Это был звонок, который они планировали сделать перед поездкой президента Байдена в Европу на встречу с президентом Путиным. У них была возможность подробно обсудить все вопросы в отношениях с США, и президент Байден смог сказать президенту Зеленскому, что он будет твердо отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины», – сообщил Салливан.



Кроме того, Байден пригласил Зеленского посетить США после возвращения американского лидера из европейского турне.



«Он заявил президенту Зеленскому, что ожидает возможности принять его в Белом доме здесь, в Вашингтоне, этим летом после того, как он вернется из Европы», – рассказал Салливан.



Владимир Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Джо Байдена за приглашение. Об этом глава государства написал в Twitter.



«Спасибо за приглашение во время нашего телефонного разговора посетить Белый дом в июле этого года. Очень жду встречу, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США», – отметил Зеленский.

Первый американо-российский саммит со времени вступления Байдена на пост президента США состоится 16 июня в Швейцарии. Переговоры с Путиным пройдут после уже запланированной поездки Байдена в Великобританию на саммит G7 и в Брюссель на встречу лидеров НАТО.



Ожидается, что Байден и Путин на саммите рассмотрят перечень разных вопросов, в том числе, и ситуацию в Украине. В Киеве подчеркнули, что администрация Байдена согласовывает с Офисом президента Зеленского украинскую тематику переговоров с Путиным.