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Министр объяснил, как планируют высадить миллиард «деревьев Зеленского»

08 июня 2021, 15:18

Министр объяснил, как планируют высадить миллиард «деревьев Зеленского»

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский объяснил, как власть планирует реализовать указ президента Владимира Зеленского о высадке миллиарда деревьев за три года.

По его словам, это реальная задача и в его практике уже есть опыт, когда за день высаживали до 2 миллионов деревьев.

«По темпам нам все понятно. Конечно, мы будем привлекать общественность, общественные организации. У нас есть такой опыт — мы сотрудничали с инициативой "Озеленение Украины". За день мы высаживали полтора-два миллиона деревьев», — сказал Абрамовский в интервью телеканалам на форуме «Украина 30. Экология» 8 июня.

Он добавил, что в рамках такой акции собственноручно высадил за три часа почти 1000 сеянцев. Высадка происходит с помощью специального инструмента под названием меч Колесова.

Министр отметил, что из одного миллиарда посаженных деревьев со временем останется около 200 миллионов. «Это не потому что не приживаются сеянцы. [Прореживание деревьев] происходит в процессе упорядочивания леса — рубки ухода», — пояснил Абрамовский.

Целью инициативы является увеличение количества лесов с 15,9% до 17,9% от общей площади территории Украины, где порядка 100 тысяч гектар лесного фонда не покрыты лесом.

Он добавил, что в рамках инициативы Зеленского высадят деревья и в городах, однако там уже будут использованы не сеянцы а многолетние саженцы.

Ранее Абрамовский сказал порталу Green Deal, что высадка одно миллиарда деревьев потребует двух миллиардов гривен, которые будут привлечены за счет деятельности лесных хозяйств.

7 июня Зеленский подписал указ о старте экологического проекта «Зеленая страна», который предусматривает высадку одного миллиарда деревьев за три года.

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