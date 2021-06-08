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РФ пожаловалась УЕФА на форму сборной Украины

08 июня 2021, 23:32

РФ пожаловалась УЕФА на форму сборной Украины

Российский футбольный союз направил письмо в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за надписи «Слава Україні» на новой форме сборной Украины на чемпионате Европы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

Кроме этого, РФС недоволен тем, что на украинской форме изображен контур Украины, включающий неподконтрольные правительству территории Донбасса и оккупированный Крым.

«Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания. Футбол — это спорт, который должен всегда оставаться вне политики. На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний», — говорится в сообщении РФС.

УЕФА одобрила форму сборной Украины для участия в Евро.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург.

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