Кулеба заявил, что готов к разговору с Лавровым в рамках Нормандского формата

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов к предметному разговору с главой МИД России Сергеем Лавровым в четырехстороннем Нормандском формате. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом.



«Сегодня мы обсуждали и Нормандский процесс, и то, как министры иностранных дел могут ускорить движение вперед. Я обозначил очень простую позицию Украины: мы не можем позволить процессу стоять на месте, мы должны двигаться вперед», – сказал Кулеба.



Он поблагодарил Германию и Францию за их усилия в мирном урегулировании на Донбассе, но отметил, что «нужно делать еще больше, чтобы Россия не держала Нормандский процесс на одном месте».



«В этой связи я заверил, что готов к предметному разговору с министром иностранных дел РФ Лавровым в четырехстороннем Нормандском формате – как относительно вопросов безопасности, так и политических аспектов урегулирования. Мы хотим очень четко понимать, какая будет последовательность шагов в процессе урегулирования и какие шаги сделает Россия, если Украина будет делать свои», – подчеркнул Кулеба.



Глава МИД Германии, со своей стороны, отметил, что в Европе обеспокоены положением в восточной Украине, и это центральная тема, на которую обращено внимание в последние месяцы.



Хайко Маас сказал, что в Нормандском формате хотелось бы видеть ощутимый прогресс, в частности, в гуманитарных вопросах, прекращении огня, разминировании, в обмене пленными, но также и в вопросах имплементации «формулы Штайнмайера».



«Нам нужна политическая воля в таких важных вопросах, как стабилизация режима "тишины". Для этого прежде всего Москва должна использовать свое влияние в восточной Украине. Москва является участником, стороной в этом конфликте. Мы имеем ожидания относительно позиции Москвы, ведь одно уже понятно, что существующий прогресс неудовлетворителен, независимо от того, какие решения и события происходили в прошлом», – сказал Маас.



Он добавил, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан также разделяет эту позицию.



Что касается встречи в Нормандском формате, Хайко Маас сообщил, что сейчас работают над ее подготовкой. «В такой встрече будет смысл, если она будет подготовлена. Мы сейчас пробуем ее подготовить», – отметил глава МИД Германии.