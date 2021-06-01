В Кремле подтвердили подготовку встречи глав МИД «нормандской четверки», но даты пока нет

Подготовка встречи министров иностранных дел стран Нормандского формата началась, но ее дата пока не определена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российское «РИА Новости».



«В ходе телефонных разговоров Путина и с Макроном, и с Меркель неоднократно подчеркивалась необходимость активизации работы и проведения встречи на уровне министров иностранных дел. И принципиально все стороны с этим согласны. Но пока дата не определена», – отметил Песков.



По словам представителя Кремля, регулярно работают помощники президентов, политсоветники.



«И именно им предстоит сгенерировать некую повестку дня. Пока с этим сложности», – заявил Песков.



Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским о проведении встречи в Нормандском формате на уровне глав МИД.