Украинская сторона в ТКГ: Наши инициативы не встречают реакции

Во время сегодняшнего заседания ТКГ украинская сторона предоставила ряд инициатив в сфере безопасности, а также призвала представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей освободить 4-х тяжелобольных граждан Украины, открыть КПВВ. Об этом говорится в сообщении представительства на странице в Facebook.



«К сожалению, наши предложения и инициативы пока не встречают надлежащей реакции российской стороны», — указано в сообщении.



Украинская сторона также продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения удерживаемых лиц, создания международной группы экспертов в трехстороннем формате Украина-Россия-ОБСЕ для оценки экологических рисков от неконтролируемого затопления шахт на временно оккупированных территориях, а также на ряде других инициатив.



Кроме этого, глава украинской делегации Леонид Кравчук призвал освободить 4-х тяжелобольных граждан Украины.