Красный Крест отправил на Донбасс почти 12 тонн гуманитарной помощи

Международный комитет Красного Креста отправил в отдельные районы Донецкой и Луганской областей гуманитарный груз общим весом 11,69 тонны. Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.



Отмечается, что 8 июня гуманитарную помощь передано от всех государств-членов Женевских конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Красного Креста.



Гуманитарный груз — товары медицинского назначения, медицинское оборудование — отправили через КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области.



В целом, с 19 по 27 мая на временно оккупированных территории Донецкой и Луганской областей доставлено более 100 тонн гуманитарного груза.