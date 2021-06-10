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Боевики ранили украинского военного на Донбассе

10 июня 2021, 16:33

Боевики ранили украинского военного на Донбассе

Сегодня в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований ранение получил украинский военнослужащий. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка «Восток», позиции которой были обстреляны.

Как сообщается, боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских военных недалеко от населенного пункта Старогнатовка (Донецкая область).

«Вследствие вражеской пули один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья – средней тяжести», – говорится в сообщении. 

О действиях НВФ сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

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