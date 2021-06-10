На Донбассе погибла украинская военнослужащая

В зоне проведения операции объединенных сил погибла военнослужащая 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Об этом сообщает пресс-служба 128 ОГШБр.



«9 июня в районе ответственности наших подразделений, при исполнении служебных обязанностей трагически погибла военнослужащая нашей бригады. Командование части выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшей защитницы», — говорится в сообщении.



В штабе ООС «Новостям Донбасса» сообщили, что смерть военнослужащей не связана с выполнением боевого задания. Ведется следствие. После медэкспертизы ее тело отправят на родину для захоронения.