СБУ: В Запорожской области пытались создать нелегальный «горсовет»

Служба безопасности Украины и Нацполиция заблокировали попытку создания нелегального «городского совета» в городе Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.



Подчеркивается, что сотрудники СБУ задокументировали проведение участниками «горсовета» публичных мероприятий, «где они пропагандировали непризнание действующей украинской власти».



«Злоумышленники также призвали к образованию силовых групп быстрого реагирования для захвата органов власти, правоохранительных и судебных структур, агитировали местных жителей присоединиться к "движению" за проведения массовых акций, направленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине», — добавили в СБУ.



Во время обысков правоохранители изъяли у «депутатов» и «городского головы» печати и штампы так называемых «органов местного самоуправления», протоколы собраний активистов, компьютерную технику и другие предметы и документы.