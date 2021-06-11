Еще 32 освобожденных из плена получили денежную помощь

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины выплатило по 100 тысяч гривен украинцам, которые оказались в плену в разные годы с начала конфликта на Донбассе и аннексии Крыма, и были освобождены. Помощь – единоразовая.



Из бюджета выделено и перечислено 3,2 миллиона гривен на лицевые счета 32 человек. Список пострадавших от плена был утвержден на заседании 27 апреля Межведомственной комиссией. Эти люди были лишены свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины.



В Минреинтеграции говорят, что с весны всего 83 украинца получили единовременные выплаты.



В апреле Минреинтеграции выплатило 2,3 миллиона гривен материальной помощи гражданам Украины, которые были освобождены из плена в период 2014-2019 годов.



Минреинтеграции отмечает, что продолжает работу по упрощению механизма оказания помощи украинцам, пострадавшим от вооруженной агрессии Российской Федерации, среди которых незаконно осужденные и военнопленные.