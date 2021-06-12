Телеканал «Украина» отказался от показа матча с участием сборной России

Телеканал «Украина» не будет показывать в прямом эфире матч чемпионата Европы по футболу между сборными России и Бельгии. Поединок состоится сегодня, 12 июня, в 22:00.



Изначально в программе общенационального канала стоял именно этот матч, однако затем произошли изменения. «Украина» решила показать поединок Уэльс — Швейцария, который стартует в 16:00.



В субботу вечером на канале «Украина» с 21:00 запланирован показ сериала «Сашино дело». Матч Бельгия — Россия покажет другой телеканал медиагруппы — нишевый «Футбол 1».



13 июня в 22:00 телеканал «Украина» будет транслировать дебютный матч сборной Украины на Евро против команды Нидерландов.

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