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Украина немного изменит дизайн формы сборной по футболу

11 июня 2021, 20:04

Украина немного изменит дизайн формы сборной по футболу

Переговоры Украинской ассоциации футбола (УАФ) с УЕФА завершились новой договоренностью относительно дизайна формы для украинской сборной. Глава УАФ Андрей Павелко сообщил, что переговоры «были сложнейшими, несколько раз буквально заходили в тупик».

По словам Павелко, от Украины потребовали полностью удалить или зарисовать надписи на футболках всех игроков, участвующих в чемпионате Евро-2020. В результате договорились, что на уже изготовленной форме национальной сборной Украины сохраняются лозунги: «Слава Украине» и «Героям Слава», изображение карты Украины с ее неделимыми границами – Крымом, Донецком, Луганском и другими городами.

Но в итоге пришли к компромиссу: на период проведения матчей турнира с ранее утвержденным дизайном формы, на внутренней стороне футболок, будет добавлен еще один элемент. Это утвержденная исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, тризубом и еще одной надписью «Слава Украине». Лозунг «Героям Слава» будет размещен за картой, в центре очертаний границ единой Украины.

«Мы доказали, что "Слава Украине", "Героям Слава", большой герб сборной на карте Украины – официальные футбольные символы нашей страны. В УЕФА согласились принять к сведению сегодняшнее решение исполкома УАФ и попросили время на дополнительное изучение этого вопроса после окончания Евро-2020», – добавил глава УАФ.

Ранее сегодня исполком Украинской ассоциации футбола присвоил официальный футбольный статус лозунгам «Слава Украине!» и «Героям слава!».

Такое решение УАФ приняла на фоне ситуации с формой сборной Украины на чемпионате Европы по футболу. Накануне УЕФА после жалобы России потребовал убрать лозунг «Героям слава» с игоровых футболок, который в сочетании со словами «Слава Украине» европейские футбольные чиновники посчитали «политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение». 

Вместе с тем УЕФА разрешила оставить на форме надпись «Слава Украине» и контуры карты Украины, включающие Крым.

Первый матч сборной Украины на Евро состоится 13 июня против команды Нидерландов.

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