Россиянин забрал «отжатые» заводы Донбасса, что с долгами рабочих. Дайджест НД ►

«Внешторгсервис» покидает Донбасс, кто будет управлять предприятиями вместо Курченко? В чьих интересах были подписаны Минские соглашения? А также, почему «ДНР» не открывает КПВВ. Об этом рассказываем в дайджесте «Новостей Донбасса» за неделю.